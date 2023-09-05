На Украине идут обыски из-за злоупотреблений при восстановлении энергообъектов

Более 20 обысков проходят в нескольких областях Украины из-за злоупотреблений при восстановлении энергетической инфраструктуры. Как сообщает ТАСС, об этом пишет агентство «РБК Украина» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

По информации агентства, сотрудники ведомства проводят следственные мероприятия в рамках уголовного производства. Подробности не приводится.

Напомним, что утром во вторник, 5 сентября, исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что СБУ проводит обыск в его квартире. Он рассказал, что следственные мероприятия проводятся на основании решения Шевченковского суда Киева.