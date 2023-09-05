«Сергей Лещенко (…) заявил, что смена руководства необходима для "улучшения коммуникации по чувствительным темам в обществе" и перезагрузки "доверия"», — говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что он указал на крымскотатарскую принадлежность главы Фонда госимущества Украины Рустема Умерова, который станет преемником Резникова, как на «бескомпромиссный сигнал» Москве о планах Киева по ситуации с Крымом. По информации Financial Times, Умеров имеет тесные связи с руководством Турции и государствами Ближнего Востока.