Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября провели в Сочи переговоры, одной из главных тем которых стало возрождение зерновой сделки. Мнения западных СМИ разделились - некоторые увидели в результатах переговоров надежду, другие заявили о провале сделки.

Итоги встречи Путина и Эрдогана не продемонстрировали признаков прорыва в переговорах по зерновой сделке, пишет The Guardian. Издание отмечает, что Путин вновь обвинил Запад в невыполнении обещаний по разблокировке российского экспорта. Также российский президент заявил, что мировой рынок зерна не столкнулся с кризисом после выхода России из сделки - цены падают и нет никаких признаков нехватки продовольствия.

Путин заявил, что заключенная при посредничестве ООН сделка может быть возобновлена «в ближайшие дни», при условии, что ограничения на экспорт российской сельскохозяйственной продукции будут сняты, отмечает портал Politico. В то же время российский президент анонсировал поставку бесплатного зерна шести африканским странам.

«И Путин, и Эрдоган хотят, чтобы их считали друзьями глобального Юга», - так объяснил это решение турецкий политолог Озгюр Юнлюхисарджиклы.

По его словам, зерновая сделка сама по себе не так важна для Турции, как увеличение с ее помощью дипломатических и посреднических возможностей страны.