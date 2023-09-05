В Китае рассказали о требовании Киева вернуть живущих в Европе украинцев

«Украина также развернет в Европе большую кампанию с требованием вернуть для вступления в украинскую армию живущих за рубежом мужчин, годных для военной службы», — заявил автор. Он отметил, что в Польше и Молдавии уже возникли конфликты из-за попыток Киева забрать молодых мужчин.