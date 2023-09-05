В Китае рассказали о требовании Киева вернуть живущих в Европе украинцев
Киев потребует от Европы вернуть живущих за рубежом мужчин-украинцев для их присоединения к составу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое предположение в статье в китайском издании Asia Times (AT) высказал обозреватель Стивен Брайен.
«Украина также развернет в Европе большую кампанию с требованием вернуть для вступления в украинскую армию живущих за рубежом мужчин, годных для военной службы», — заявил автор. Он отметил, что в Польше и Молдавии уже возникли конфликты из-за попыток Киева забрать молодых мужчин.
Брайен также отметил, что молодежь продолжает покидать Украину.
«С учетом расширения списка категорий мужчин для призыва, в который теперь входят люди с различными диагнозами и граждане в возрасте, карательные меры по отношению к покидающим страну гражданам наверняка станут применяться чаще», — также счел обозреватель.