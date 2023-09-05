Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба уходит в отставку

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба уходит в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве республики.

По словам собеседника агентства, в понедельник, 4 сентября, Ардзинба подал заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности. Президент Абхазии Аслан Бжания отставку министра пока не принял.

Ряд абхазских интернет-ресурсов сообщают, что министр уже рассказал о своей отставке коллективу МИД, а также заявил, что собирается вернуться в Россию.