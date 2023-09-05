Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба уходит в отставку
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба уходит в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве республики.
По словам собеседника агентства, в понедельник, 4 сентября, Ардзинба подал заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности. Президент Абхазии Аслан Бжания отставку министра пока не принял.
Ряд абхазских интернет-ресурсов сообщают, что министр уже рассказал о своей отставке коллективу МИД, а также заявил, что собирается вернуться в Россию.
Напомним, что 33-летний Ардзинба занял должность главы МИД Абхазии в 2021 году. До этого он некоторое время занимал пост главы департамента управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ.
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