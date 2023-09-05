Священнослужитель ПЦУ срезал замки и ворвался в Покровский храм УПЦ в Киеве

Клирик раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) ворвался в Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве. Об этом УПЦ сообщила в своем Telegram-канале.

По данным Украинской православной церкви, рейдерский захват был произведен сегодня ночью.

«В Киеве клирик ПЦУ Виталий Матиящук с неизвестными лицами срезал замки и ворвался в Покровский храм УПЦ. Настоятель Покровского прихода отец Алексей Годун просит верующих собраться в 9.00 возле храма для молитвенной защиты святыни», - говорится в сообщении.

До 2019 года УПЦ была единственной легитимной православной церковью Украины. Однако за последний год власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на священнослужителей и прихожан.

В частности, осенью 2022 года Служба безопасности Украины провела серию обысков в епархиях УПЦ, в том числе в Киево-Печерской лавре. Сообщалось, что СБУ проводит в лавре «контрразведывательные мероприятия», ищет в помещениях оружие и «диверсионно-разведывательные группы». Позднее ряду представителей духовенства Украинской православной церкви предъявили обвинения в госизмене, церковь начали обвинять в связях с российскими властями.