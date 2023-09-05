Решение украинского президента Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны страны Алексея Резникова связано с коррупционными скандалами в армии Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает Der Spiegel.

«Решение стало следствием тех коррупционных скандалов, которые возмутили украинскую общественность», — считает автор.

Так, в материале упоминается скандал с завышенными ценами на униформу для украинских военных.

«Возможности для коррупции резко увеличились — за счёт расширения военного бюджета, который сегодня составляет почти 20% ВВП страны», — утверждается в статье.

Ранее директор украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк заявила, что коррупция на Украине приводит к смертям солдат ВСУ.