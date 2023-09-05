Пока вы спали: отказ Киева от уступок по зерновой сделке и попытка атаки БПЛА на Москву

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© EPA / ТАСС

В Киеве отказались от уступок по зерновой сделке

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Киев не пойдет на уступки по возобновлению зерновой сделки, о которых говорил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы украинской дипломатии Дмитрия Кулебы.

Он назвал такую позицию справедливой. Дело в том, что Украина не должна «быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать».

Как отметил министр, украинские дипломаты контактировали с Анкарой перед встречей Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи. Указывается, что были даны четкие разъяснения на этот счет.

Япония обвинила Россию в перекладывании ответственности за ситуацию вокруг Курил

Москва перекладывает на Токио ответственность в ситуации с приостановкой гуманитарных обменов между Японией и южной частью Курильских островов, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

По его словам, данная ситуация возникла в результате «агрессии России против Украины». При этом Россия пытается переложить ответственность на Японию, что является крайне необоснованным и абсолютно неприемлемым. Возобновление обменов и проектов на четырех островах, включая посещение могил, является одним из главных приоритетов в будущих японо-российских отношениях.

Мацуно отметил, что Токио будет продолжать призывать российскую сторону к возобновлению этих проектов.

Мэр Москвы сообщил о третьем за ночь беспилотнике

Украинские военные попытались атаковать Москву беспилотником, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление столичного мэра Сергея Собянина.

По его словам, дрон был сбит российской системой ПВО в Тверской области в районе Завидлово.

Обошлось без пострадавших и повреждений. На месте работают все заинтересованные службы.

Стало известно о продолжении переговоров Путина и Эрдогана

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из числа дипломатов в Анкаре.

По его словам, стороны договорились поддерживать активные контакты по актуальным вопросам. Очная встреча лидеров двух стран состоялась 4 сентября в Сочи. Речь шла о ситуации вокруг зерновой сделки. Также обсуждались и другие острые вопросы.

По словам президента России, Москва через несколько недель начнет бесплатно отгружать зерно шести странам Африки.

В Киеве утверждают, что Зеленский побывал на позициях на территории ДНР

Украинский лидер Владимир Зеленский побывал на позициях на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики, сообщает РИА Новости.

Во время рабочей поездки президент посетил командные пункты военных соединений, заслушав доклады о ситуации на фронте и о материально-техническом обеспечении.