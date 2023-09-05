Эрдоган и Путин могут провести новую встречу

"Из высказываний Путина мы сделали вывод о том, что переговоры по зерновому коридору продлятся еще некоторое время. Оба лидера могут вновь встретиться после контактов Эрдогана в ООН", - пишет близкий к администрации турецкого президента обозреватель издания Абдулкадир Сельви.



"Эрдоган совершенно четко говорил о зерновом коридоре. Он отметил, что надеется на успех пакета предложений [по возобновлению зерновой сделки], подготовленного вместе с ООН. Для этого необходимо время", - пишет обозреватель Hürriyet.