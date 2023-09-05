США призвали КНДР не вести переговоры с Россией по вооружениям

Американская администрация рассчитывает, что Северная Корея не будет обсуждать с Россией военно-техническое сотрудничество, сообщила глава пресс-службы Совета нацбезопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон.

По ее словам, такие переговоры между Москвой и Пхеньяном якобы «активно продвигаются».

Согласно имеющейся у Белого дома информации, Ким Чен Ын ожидает продолжения консультаций о военно-техническом сотрудничестве, в том числе дипломатического взаимодействия в России на уровне лидеров, сказала Уотсон. Ее слова приводит Bloomberg.

В связи с этим администрация Соединенных Штатов призывает КНДР прекратить консультации по вооружениям с РФ, а также выполнять взятые Пхеньяном обязательства не предоставлять или не продавать вооружения России.