В Киеве не увидели предпосылок для переговоров с Россией

Киев не видит возможности вести переговоры с Москвой в ближайшем будущем. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с телеканалом NHK.

«(Я не вижу) предпосылок для переговоров с Россией в скором времени», — отметил глава украинского МИД.

Ранее французский политик и публицист Люк Ферри заявил, что переговоры с Россией становятся неизбежным исходом в связи с провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).