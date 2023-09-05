Трамп ответил на обвинения своих политических оппонентов

Экс-президент США Дональд Трамп назвал трюком своих политических оппонентов заявления о возможности применения 14-й поправки конституции США для того, чтобы не допустить его к участию в выборах. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на страницу Трампа в социальной сети.

По словам Трампа, почти все эксперты высказали мнение о том, что 14-я поправка не имеет никакого законного основания и отношения к президентским выборам в 2024 году. Поэтому, считает бывший президент, ссылки на 14-ю поправку является еще одним трюком "радикальных левых коммунистов, марксистов и фашистов" для того, чтобы снова "украсть выборы".

Трамп заявил, что действующий президент США Джо Байден не способен одержать победы в честных и свободных выборах. Ранее сообщалось, что группа из 40 представителей Демократической партии из Палаты представителей выступила с инициативой запретить бывшему президенту США Дональду Трампу занимать государственные должности на основе 14-й конституционной поправки 1860-х годов, принятой в отношении бывших конфедератов.