"Укрэнерго" попросили объяснить причины привлечения внешней помощи

Украинская Национальная комиссия, выполняющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, потребовала от компании «Укрэнерго» объяснить причины получения аварийной помощи от соседних стран при балансировании Объединенной энергосистемы в июле-августе, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Экономическая правда».

В комиссии выразили обеспокоенность данной ситуацией, при которой «Укрэнерго» не принимала меры по поиску резервов регулирования частоты и мощности в объединенной энергосистеме Украины путем привлечения дополнительных источников внутренней генерации, в том числе и тепловой, чтобы покрыть дефицит электрической энергии. Вместо этого компания неоднократно в течение июля-августа прибегала к привлечению аварийной помощи.