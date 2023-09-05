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Байден сделал признание о службе безопасности США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в разговоре с журналистами после посещения церкви Святого Эдмунда в городе Рехобот-Бич заявил, что ему некуда идти, следует из сводки встречи главы Белого дома с журналистами, опубликованной на сайте американской администрации.

Байден сделал признание о службе безопасности США
© ТАСС

По словам главы государства, службы безопасности «разворошили» его дом. Байден пожаловался, что у него нет дома, куда бы он мог пойти.

«Службы безопасности разворошили мой дом, в хорошем смысле, ради безопасности. Так что у меня нет места, куда бы я мог пойти, приехав в Делавэр, кроме как сюда. Я здесь только на один день», — сказал президент США.

Ранее Байден оставил без ответа вопросы репортеров о сообщениях относительно планов лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в сентябре посетить Россию для встречи с его коллегой Владимиром Путиным. Глава государства прошел мимо представителей СМИ, лишь улыбнувшись.

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