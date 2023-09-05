Определена роль Китая в отношении кризиса в Нигере

Дипломат также добавил, что Китай всегда придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран. В конце июля военные Нигера объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума и создании Национального совета по защите отечества (CNSP) через национальное телевидение. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили этот переворот.

В начале августа на встрече начальников генштабов стран ЭКОВАС, которая состоялась в Абудже (Нигерия), был принят план для случая военной интервенции в Нигер. Нигер является бывшей французской колонией и оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся значительные запасы урана, от поставок которого зависит Франция. Французские СМИ отмечают, что Нигер обеспечивает от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В настоящее время в Нигере и Чаде размещены французские военные силы, состоящие из 1,5 тысячи и одной тысячи солдат соответственно.