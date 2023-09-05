Байден улыбнулся на вопросы журналистов о поездке Ким Чен Ына в Россию

Американский лидер Джо Байден проигнорировал вопросы представителей СМИ о сообщениях относительно планов лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в сентябре посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Глава США прошел мимо журналистов, лишь улыбнувшись. Таким образом, глава государства не ответил на выкрикиваемые вопросы о сообщениях относительно возможной встречи Ким Чен Ына с Путиным.

4 сентября американская пресса со ссылкой на неназванных чиновников из США и других стран заявила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын планирует в сентябре приехать в РФ для встречи с российским коллегой. Утверждалось, что визит якобы запланирован для обсуждения «возможности поставок России большего количества вооружений» и другого военного сотрудничества.