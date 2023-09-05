Власти Эстонии призвали молодежь не посещать Россию

Эстонские власти призвали студентов не уезжать в Россию, а тем более не проходить там обучение, сообщает Delfi со ссылкой на заявление полиции безопасности.

В нем говорится, что Кремль пытается привлечь к обучению в РФ русскоязычную молодежь, проживающую за рубежом. Якобы российские власти заинтересованы в привлечении иностранных студентов для учебы. Москва рассматривает русскоязычных молодых людей, проживающих за рубежом, как будущих носителей и проводников идеи русского мира у себя на родине.

Также в Эстонии недовольны тем, что на фоне событий вокруг Украины РФ рассматривает лиц с двойным эстонско-российским гражданством как российских граждан, которым оказывается ограниченная консульская помощь, в том числе по вопросам мобилизации.

Отмечается, что обучающиеся в РФ иностранцы представляют собой «интерес для специальных служб РФ» и просят незамедлительно информировать эстонскую спецслужбу «о любых подобных контактах».