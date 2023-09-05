В Киеве отказались от уступок по зерновой сделке

Украинские власти не пойдут на уступки по возобновлению зерновой сделки, о которых говорил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Он назвал позицию Киева справедливой. Она заключается в том, что Украина не должна «быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать». Глава МИД указал, что украинские дипломаты контактировали с Анкарой перед встречей Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи и «четко все разъяснили».

Как отметил Кулеба, Украина рассчитывает узнать, что привезли турецкие коллеги из Сочи, а также все детали. После этого будет принято соответствующее решение. Как подчеркнул глава украинской дипломатии, Киев будет отстаивать «все принципиальные позиции», среди которых — давление на Москву в виде санкций.