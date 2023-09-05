Во Франции заявили о недовольстве США отказом Зеленского от мирных переговоров

Украинский президент Владимир Зеленский нацелен воевать до победного конца, что вызывает раздражение у США. Такое мнение выразил обозреватель французского издания Le Figaro Рено Жирар.

Он допустил, что американские власти стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине. Однако глава государства, в свою очередь, отказывается от переговоров, отметил журналист. По его словам, Зеленский попытался «выкручивать руки американцам», но «поломал себе зубы».

Жирар также напомнил о поведении украинского лидера на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.

«Зеленский оказывал чрезмерное давление на американцев, чтобы заставить их согласиться с его взглядами — почти немедленным присоединением Украины к альянсу, которого Вашингтон не хотел. Это вызвало у США раздражение», — заключил он.