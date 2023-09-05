Экс-посол Франции в России назвала расширение БРИКС успехом

Принятие новых членов в состав БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) является успехом сообщества и свидетельствует о переходе к новому многополярному миру. Такое мнение в эфире передачи Le club, транслировавшейся на сайте газеты Le Figaro, высказала бывший посол Франции в России (2017-2019) Сильви Берманн.

"Принятие новых стран [в БРИКС] свидетельствует об успехе сообщества. Раньше такого не было. Сейчас мы имеем шесть новых членов, тогда как было более 40 кандидатов", - отметила она.

По словам Берманн, столь высокий интерес многих стран к БРИКС вызван их представлением о мире, которое отличается от западного.

"Их видение сегодняшнего мира состоит в том, что он должен быть многополярным, - сказала она. - Они больше не хотят зависеть он одного-двух партнеров, они более не желают, чтобы их поучали".

Дипломат подчеркнула, "именно таким и является новый мир, в котором развивающиеся страны хотят не подстраиваться под кого-то", а существовать на равных с другими.

Берманн высказала мнение, что в поездке президента Франции Эмманюэля Макрона, который изъявлял желание присутствовать на саммите БРИКС, в ЮАР, не было смысла.

"Его идеей было убедить все эти страны в том, что поддерживать Россию не нужно, - сказала экс-посол. - Я думаю, что это так не работает".