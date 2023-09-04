Белорусские мигранты попытались разрушить забор на границе с Польшей

Агрессивная группа мигрантов попыталась проникнуть на территорию Польши со стороны Белоруссии. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Погранстражи Польши.

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Пограничники отметили, что нелегальные мигранты желали разрушить заграждение. Кроме того, они кидали в силовиков камнями и ветками.

Напомним, что инциденты на границе Польши и Белоруссии происходят в среднем раз в неделю. Мигранты из азиатских и африканских стран пытаются нелегально пересечь границу с тем, чтобы попасть в Евросоюз.

Польские пограничники жестко пресекают эти попытки, используют для разгона беженцев ведомственную бронетехнику, спецсредства.

Варшава неоднократно обвиняла в миграционном кризисе власти Белоруссии. Минск категорически отвергает эти обвинения.