Зеленский посетил военных ВСУ в ДНР
Президент Украины Владимир Зеленский посетил бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Соответствующее заявление он сделал у себя в Telegram-канале.
«Посещаем боевые бригады, которые входят в состав оперативно-тактической группировки "Донецк". Восемь бригад за этот день», — написал Зеленский.
По его словам, в ходе визита он прослушал доклады, касающиеся проблем обеспечения и повышения мотивации военнослужащих.
Ранее подавший в отставку глава Минобороны Украины Алексей Резников оценил расходы страны на один день военных действий. По его словам, сумма составляет 100 миллионов долларов.
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