Зеленский посетил военных ВСУ в ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский посетил бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Соответствующее заявление он сделал у себя в Telegram-канале.

«Посещаем боевые бригады, которые входят в состав оперативно-тактической группировки "Донецк". Восемь бригад за этот день», — написал Зеленский.

По его словам, в ходе визита он прослушал доклады, касающиеся проблем обеспечения и повышения мотивации военнослужащих.