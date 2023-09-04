Шольц впервые после травмы появился на публике

Канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые после получения травмы появился на публичном мероприятии и заявил о хорошем самочувствии. Об этом сообщает агентство DPA.

"Все хорошо", - ответил глава кабмина на вопросы журналистов во время посещения религиозного мероприятия в Берлине.

2 сентября газета Frankfurter Rundschau сообщила, что канцлер получил травму, упав во время занятий спортом. СМИ писали, что Шольц споткнулся во время пробежки и не успел подставить руки. Находившиеся рядом с ним охранники оказали канцлеру первую помощь.