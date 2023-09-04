Власти Нигера отправили жалобы в ЭКОВАС из-за введенных санкций
Нигер направил две жалобы в ЭКОВАС из-за введенных против страны санкций, рассказал новый премьер-министр республики Али Махаман Ламин Зейн. Об этом пишет РИА «Новости».
Зейн пояснил, что введенные ограничительные меры препятствуют поставкам лекарств и продовольствия для населения.
Напомним, что 27 июля 2023 года в Нигере произошел вооруженный переворот. Военные сместили президента страны Мохамеда Базума и задержали нескольких министров.
Европейские страны и международные общественные организации осудили действия мятежников. Также была приостановлена финансовая и гуманитарная помощь республике. Ряд соседних стран закрыл границы с Нигером.
Кроме того, руководство ЭКОВАС не исключило военную интервенцию в республику.
По мнению экспертов, вторжение на территорию Нигера маловероятно на фоне текущей ситуации в макрорегионе. В частности, оно будет осложнено тем, что Мали и Буркина-Фасо, в которых ранее также произошли перевороты, заявили о готовности оказать помощь мятежникам.