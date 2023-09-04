Лидер КНДР намерен встретиться с Путиным в России

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Россию для встречи с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что встреча может состояться уже в сентябре. Согласно имеющейся информации, местом проведения переговоров станет Владивосток или Москва.

Источник также сообщает, что главной темой встречи станут взаимные поставки оружия, а также продовольственная помощь Северной Корее. Кроме того, оба государственных лидера посетят Восточный экономический форум, который запланирован на 10-13 сентября.