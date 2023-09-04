Кулеба заявил, что вопрос о ракетах ATACMS не закрыт

Вопрос о предоставлении Украине американских баллистических ракет ATACMS не закрыт. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба , передает «РИА Новости».

«Вопрос о предоставлении Украине американских ракет ATACMS открыт. Он совершенно не закрыт. В последнем разговоре с государственным секретарем США мы это обсуждали», — сказал он.

По словам Кулебы, Соединенные Штаты проводят анализ «некоторых моментов», которые связаны с «применением и количеством» для принятия окончательного решения.

Также он отметил, что Великобритания и Франция уже предоставили Украине дальнобойные ракеты, поэтому «будет более чем естественно», если к ним присоединятся США и Германия.