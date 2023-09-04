Власти Нигера призвали посла Франции как можно скорее покинуть страну
Власти Нигера в очередной раз призвали посла Франции Сильвена Итте как можно быстрее покинуть Ниамей. Об этом пишет РИА «Новости».
Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн уточнил, что республика желает поддерживать отношения с Францией, но «Париж совершает неприемлемые действия».
На фоне этого, отметил политик, послу Франции следует как можно скорее отбыть из страны.
Напомним, что 27 июля в Нигере произошел военный переворот. Новые власти республики задержали президента страны, ряд министров.
Лидеры мятежников 24 августа выдвинули ультиматум французскому послу. Ему предложили в течение двух суток покинуть территорию республики.
31 августа суд в Нигере вынес предписание о высылке из страны Сильвена Итте. Его дипломатическая карточка и виза были аннулированы.
Вместе с тем, Париж не спешит выводить войска и эвакуировать дипмиссию Эксперты полагают, что это связано с нежеланием президента Франции Эммануэля Макрона признавать очередной провал политики страны на африканском континенте.