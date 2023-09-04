Эрдоган назвал Путина дорогим другом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал президента России Владимира Путина дорогим другом и выразил намерение укреплять отношения двух стран. Об этом турецкий лидер написал в соцсети X (бывшая Twitter).

© Alexander Zemlianichenko/AP

"Сегодня я встретился в Сочи с президентом России, моим дорогим другом господином Путиным и обсудил вопросы нашей повестки дня", - отметил он.

По словам Эрдогана, Анкара и Москва хотят укреплять сотрудничество, особенно в сфере торговли, энергетики, сельского хозяйства, туризма, экономики и финансов.

"Наши тесные контакты с Россией будут и дальше способствовать решению региональных и глобальных проблем", - добавил президент Турции.

Путин встретился с Эрдоганом 4 сентября в Сочи. Переговоры прошли конструктивно, сообщил позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.