Боррель посетит Грузию для обсуждения ее интеграции в ЕС

Глава евродиломатии Жозеп Боррель планирует на этой неделе посетить Грузию с тем, чтобы обсудить интеграцию республики в Евросоюз. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление внешнеполитической службы ЕС.

В службе отметили, что визит Борреля в Грузию позволит провести обмен мнениями по широкому кругу внешнеполитических и региональных вопросов.

По данным агентства, в ходе поездки глава ведомства проведет переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили.

Ранее Боррель сообщил, что Евросоюзу следует готовиться к существенному расширению. Он заметил, что в союз может войти десять новых стран.

Напомним, что в настоящее время на членство в организации претендуют Турция, Украина, Молдавия, Македония, Сербия и ряд других государств.