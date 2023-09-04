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Стало известно местоположение скифского золота

Скифское золото по-прежнему находится в Нидерландах, где его готовят к транспортировке на Украину. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Амстердамского университета Яша Ланге.

«Коллекция пока не передана. В настоящее время мы со всеми заинтересованными сторонами ведем подготовку к ее транспортировке», — приводятся в материале его слова.

Напомним, что в июне нидерландский суд постановил передать скифское золото Украине без возможности обжаловать решение.

Скифское золото включает в себя две тысячи предметов. Ранее их использовали для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», которая проходила с февраля по августа 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Затем после присоединения Крыма к РФ с коллекцией возникла неопределенность, права на нее заявляли крымские музеи и Украина.

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