Стало известно местоположение скифского золота

Скифское золото по-прежнему находится в Нидерландах , где его готовят к транспортировке на Украину . Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Амстердамского университета Яша Ланге.

«Коллекция пока не передана. В настоящее время мы со всеми заинтересованными сторонами ведем подготовку к ее транспортировке», — приводятся в материале его слова.

Скифское золото включает в себя две тысячи предметов. Ранее их использовали для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», которая проходила с февраля по августа 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Затем после присоединения Крыма к РФ с коллекцией возникла неопределенность, права на нее заявляли крымские музеи и Украина.