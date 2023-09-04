Бербок призвала реформировать Совбез ООН и МУС

Ключевые международные институты, в том числе Совет безопасности ООН и Международный уголовный суд (МУС) следует реформировать, заявила в соцсетях глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Об этом пишет РИА «Новости».

Бербок отметила, что в последний раз Совбез ООН реформировали 60 лет назад. Она добавила, что за эти годы на планете произошли значительные геополитические изменения - появилась объединенная Германия, многие государства Латинской Америки, Африки, Азии обрели независимость.

Глава МИД пояснила, что эти страны требуют права голоса в принятии решений. Она добавила, что полагает их требования справедливыми.

По ее мнению, необходимо также реформировать и другие международные площадки, как финансовые, так и правовые. Она уточнила, что если Европа не будет поднимать эти вопросы, то их поднимет Китай.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что такая важная международная организация, как ООН, не справляется со своими обязанностями.