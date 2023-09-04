Папа Римский высказался о русской культуре

«Русская культура обладает красоту, огромной глубиной, и ее не следует отменять из-за политических проблем. У них были темные годы в России, но наследие всегда оставалось», — сказал понтифик.

Также, говоря о культуре РФ, папа Римский привел в пример «идею Великой России». В частности, он призвал подумать о литературе, музыке и Достоевском, который говорил «о зрелом гуманизме, развившемся в искусстве и литературе». Он подчеркнул, что русская культура «очень хорошая и красивая».