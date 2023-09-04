Во Франции есть большое количество внутренних проблем, рассказал французский политик Флориан Филиппо. Вместе с тем, добавил он, президент республики Эммануэль Макрон продолжает направлять военную и финансовую помощь Украине, пишет РИА «Новости».

Филиппо отметил, что с начала прошлого года французское правительство выплачивает Украине 300 млн евро в месяц.

На фоне этого, заметил политик, благотворительная организация Restos du Coeur («Рестораны от всего сердца»), занимающая раздачей продуктовых наборов для нуждающихся, испытывает острую нехватку средств. Дефицит составляет порядка 35 млн евро.

Политика Макрона в отношении Украины привела к тому, что французам угрожает голодная смерть, подчеркнул Филиппо.

Напомним, что Филиппо, глава партии «Патриоты», постоянно критикует власти Франции за провалы во внутренней и внешней политике.