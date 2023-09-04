Умер автор саундтрека из «Шрека» Стив Харвелл
На 57-м году жизни скончался бывший лидер американской группы Smash Mouth Стив Харвелл, известный композициями для мультфильма «Шрек». Причиной стала печеночная недостаточность, сообщает TMZ.
По данным таблоида, Харвелл умер в понедельник утром в своем доме в Бойсе в штате Айдахо в США. Причиной стала печеночная недостаточность.
В TMZ отметили, что в последние минуты жизни Харвелл находился в окружении семьи и друзей, он скончался «мирно и с комфортом».
О проблемах со здоровьем у музыканта стало известно в 2021 году. Тогда же Харвелл ушел из Smash Mouth.
Самыми известными песнями группы являются Walkin' on the Sun, All Star и Then The Morning Comes. При этом особую популярность она приобрела после выпуска кавера на песню коллектива The Monkees I'm A Believer, который стал саундтреком к мультфильму «Шрек».