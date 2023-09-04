Умер автор саундтрека из «Шрека» Стив Харвелл

На 57-м году жизни скончался бывший лидер американской группы Smash Mouth Стив Харвелл, известный композициями для мультфильма «Шрек». Причиной стала печеночная недостаточность, сообщает TMZ.

По данным таблоида, Харвелл умер в понедельник утром в своем доме в Бойсе в штате Айдахо в США. Причиной стала печеночная недостаточность.

В TMZ отметили, что в последние минуты жизни Харвелл находился в окружении семьи и друзей, он скончался «мирно и с комфортом».

О проблемах со здоровьем у музыканта стало известно в 2021 году. Тогда же Харвелл ушел из Smash Mouth.