Байден рассказал, что с возрастом к нему приходит только мудрость

Президент США Джо Байден в ходе выступления перед работниками профсоюзов в Филадельфии рассказал, что с возрастом к нему пришла мудрость, пишет РИА «Новости».

Глава государства заметил, что многие говорят о его преклонном возрасте.

Вместе с тем, пояснил Байден, с возрастом нему пришла мудрость.

«Скажу вам вот что. Угадайте, угадайте… Единственное, что приходит с возрастом - это немного мудрости», - подчеркнул президент.

Байден отметил, что занимался политической деятельностью дольше, чем кто-либо в США. Он добавил, что собирается продолжить карьеру политика и переизбраться на второй срок.