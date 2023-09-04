Двух граждан КНР задержали за разрушение участка Великой Китайской стены

В КНР полиция поймала рабочих, которых подозревают в разрушении участка Великой Китайской стены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

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Инцидент произошел в провинции Шансьи 24 августа, но известно об этом стало только сейчас. Очевидцы заметили брешь в памятнике архитектуры, поэтому вызвали полицию. Правоохранители выяснили, что дыру проделали с помощью экскаватора.

Позже были задержаны подозреваемые. По словам 38-летнего мужчины и 55-летней женщины, они работали на стройке неподалеку. На допросе выяснилось, что из-за Великой Китайской стены им приходилось долго добираться до работы, поэтому они решили проделать проход.