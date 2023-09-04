Украина ожидает, что после встречи с Путиным Эрдоган поговорит с Зеленским
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал встречу президента Турции Реджепа Эрдогана и его российского коллеги Владимира Путина. По его словам, после этой встречи Киев будет ожидать переговоры между Эрдоганом и украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я убежден, что по результатам разговора с Путиным состоятся контакты между президентами Эрдоганом и Зеленским, и они подробно обсудят о чем шла речь и о чем договорились, если договорились в Сочи», – заявил Кулеба.
Глава украинского МИД также добавил, что Украина поддерживает идею восстановления зерновой сделки. Однако, по словам Кулебы Киев также заинтересован в развитии альтернатив черноморской инициативы.
«Наша позиция очень проста: Черноморская зерновая инициатива должна быть восстановлена», – добавил он.
Ранее Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели двустороннюю встречу в Сочи.