ЕС намерен воспользоваться отсутствием российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в Нью-Дели, чтобы активизировать работу с африканскими странами. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Bloomberg.

По словам источников издания, блок, состоящий из 27 стран, «стремится показать, что он серьезно относится к пересмотру своего партнерства с Африкой, несмотря на наследие колониализма».

При этом представители ЕС, по информации агентства, стремятся к предоставлению Африканскому союзу статуса постоянного члена G20, а не приглашенной организации.

Также на переговорах, которые в статье названы «мини-саммитом», европейские и африканские политики намерены обсудить конфликт на Украине и его влияние на глобальную продовольственную безопасность, а также реформы мировой финансовой архитектуры, улучшение условий для частных инвестиций и инфраструктурных проектов на Африканском континенте и ситуацию в регионе Сахель.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц хочет использовать встречу для подготовки международной конференции, которая состоится в Берлине 20 ноября, отмечает издание.

Саммит G20 пройдет 9–10 сентября в Нью-Дели. Президент России Владимир Путин не собирается посещать саммит «Большой двадцатки». Делегацию от РФ возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.