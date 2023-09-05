Bloomberg: ЕС воспользуется отсутствием лидеров РФ и КНР на саммите G20 для усиления влияния на Африку
ЕС намерен воспользоваться отсутствием российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в Нью-Дели, чтобы активизировать работу с африканскими странами. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Bloomberg.
По словам источников издания, блок, состоящий из 27 стран, «стремится показать, что он серьезно относится к пересмотру своего партнерства с Африкой, несмотря на наследие колониализма».
Ожидается, что во встречах на полях саммита «Большой двадцатки» примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Африканскую сторону, предположительно, представят лидеры ЮАР, Египта, Нигерии и Коморских Островов.
При этом представители ЕС, по информации агентства, стремятся к предоставлению Африканскому союзу статуса постоянного члена G20, а не приглашенной организации.
Также на переговорах, которые в статье названы «мини-саммитом», европейские и африканские политики намерены обсудить конфликт на Украине и его влияние на глобальную продовольственную безопасность, а также реформы мировой финансовой архитектуры, улучшение условий для частных инвестиций и инфраструктурных проектов на Африканском континенте и ситуацию в регионе Сахель.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц хочет использовать встречу для подготовки международной конференции, которая состоится в Берлине 20 ноября, отмечает издание.
Саммит G20 пройдет 9–10 сентября в Нью-Дели. Президент России Владимир Путин не собирается посещать саммит «Большой двадцатки». Делегацию от РФ возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
Также, по данным СМИ, на саммит не приедет и председатель КНР Си Цзиньпин. Ожидается, что представлять Пекин на мероприятии будет премьер китайского Госсовета Ли Цян.