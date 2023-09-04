В Киевской лавре ответили на заявления о «российских агентах» в монастыре

В Киево-Печерской лавре назвали абсурдом информацию о присутствии «российских агентов» на территории монастыря. Об этом сообщается на сайте лавры.

Так в монастыре прокомментировали заявления бывшего насельника лавры, запрещенного в служении архимандрита Авраамия (Лотыша). «Православная церковь Украины» (ПЦУ, была создана в 2018 году, Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию) ранее назначила Аврамия наместником лавры.

В одном из недавних интервью он заявил, что в лавре работала «российская агентура».

Представители Украинской православной церкви (УПЦ) назвали эти утверждения «абсурдом». Они подчеркнули, что с конца февраля 2022 года монастырь находился под охраной Службы безопасности Украины и других служб, регулярно проверявших территорию лавры.

В УПЦ отметили, что монастырь расположен примерно в двух километрах от офиса президента Украины, что «предусматривает предотвращение присутствия вражеских шпионов рядом с этим стратегическим объектом».

Авраамий заявил, что после начала конфликта на территории лавры появились люди, которые «странно вели себя и на богослужениях, и при встречах». В УПЦ отметили, что в первые недели кризиса в лавре жили киевляне, которые не успели уехать из города. Также в монастырь за продуктами приезжали волонтеры.

До 2019 года УПЦ была единственной легитимной православной церковью Украины. Осенью 2022-го Служба безопасности Украины провела серию обысков в епархиях УПЦ, в том числе в Киево-Печерской лавре. Сообщалось, что СБУ проводит в лавре «контрразведывательные мероприятия», ищет в помещениях оружие и «диверсионно-разведывательные группы». Позже некоторым представителям духовенства УПЦ предъявили обвинения в госизмене, церковь начали обвинять в связях с российскими властями.

В начале 2023-го Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской Лавры, где проходили службы УПЦ, перешли в собственность государства. Минкульт требовал от УПЦ освободить монастырь, либо войти в состав ПЦУ.