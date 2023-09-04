В Польше предрекли Западной Европе сложную зиму

Предстоящая зима может оказаться сложной для Западной Европы из-за нехватки электричества. Как сообщает ТАСС, об этом заявила уполномоченная правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Анна Лукашевская-Тшечаковская.

Она отметила, что Варшава тщательно готовилась к отопительному сезону, благодаря чему проблем с топливом и электричеством не будет. Однако беспокоиться стоит за страны Западной Европы.

«Наши немецкие соседи после отказа от атомной энергетики испытывают дефицит мощности в 5 ГВт. Каждый день мы наблюдаем отрицательный баланс немецкого энергетического рынка. Германия покупает французскую атомную энергию, остановив свои АЭС, покупает энергию из возобновляемых источников у Нидерландов, Бельгии, Польши, Швеции, Франции. Ноябрь и декабрь могут оказаться трудными для немецкого энергетического рынка», — заявила представитель польского правительства.