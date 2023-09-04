Стала известна дата увольнения Резникова с поста главы МО Украины

Украинский парламент намерен проголосовать за увольнение министра обороны страны Алексея Резникова 5 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

© Ukraine's Defence Minister Oleksii Reznikov via Twitter

«Верховная рада завтра должна проголосовать за увольнение Алексея Резникова и Рустема Умерова с должностей глав Минобороны и Фонда госимущества соответственно. После голосования в Раде Умеров должен встретиться с фракцией партии», — говорится в сообщении.

Ранее депутат парламента Ярослав Железняк заявил, что комитет Верховной рады Украины по вопросам обороны поддержал отставку Алексея Резникова с поста главы Министерства обороны Украины.

В понедельник, 4 сентября, Резников заявил, что подал в Раду заявление об отставке. По словам украинского депутата, за отставку Резникова проголосовали 16 человек, двое политиков от голосования воздержались.