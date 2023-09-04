Премьер Грузии назвал справедливым решение об импичменте Зурабишвили
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал справедливым решение правящей партии «Грузинская мечта» об импичменте президенту Саломе Зурабишвили.
«Печально, что президент Грузии демонстративно нарушает закон. Мы должны быть примером и защитниками закона в целом, и мы должны подавать пример другим, поэтому решение, принятое правящей партией, было абсолютно справедливым», — цитирует его РИА Новости.
Гарибашвили напомнил, что лично месяц назад отправил официальные отказы президенту Грузии в зарубежных визитах. По его словам, главной причиной послужило выступление президента в парламенте, где она раскритиковала власть за бездействие в отношении выполнения рекомендаций ЕС для получения статуса кандидата в союзе.
«После этого, конечно, нам уже не нужны никакие доказательства того, что доверие потеряно, и с моей стороны было бы, конечно, несправедливо делегировать ей какие-то полномочия», — добавил премьер Грузии.
1 сентября правящая партия Грузии «Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента действующего президента из-за её визита в Европу вопреки отказу кабмина.
Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе заявил, что Зурабишвили нарушает Конституцию страны, потому что без согласия властей совершает поездки в Европу.