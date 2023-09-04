Венгерское СМИ исправило слова чиновника о необходимости дать гарантии безопасности РФ

Венгерское информационное агентство MTI внесло исправления в свой материал о выступлении главы канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, уточнив, что он говорил о необходимости предоставления Западом гарантий безопасности не России, а Украине от России.

2 сентября Гуйяш выступил перед студентами летнего университета в Вайте (область Фейер), коснувшись, в частности, в своей речи конфликта на Украине. Агентство MTI, подготовившее об этом сообщение, процитировало его слова следующим образом: "Западный мир, который поддерживает Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам".

Сообщение MTI с этой цитатой, привлекшей повышенное внимание, было в тот же день опубликовано во всех других венгерских СМИ, которые не присутствовали в Вайте.

Однако в понедельник MTI признало, что допустило ошибку, и передало поправку к своему субботнему сообщению. Теперь венгерское агентство изложило высказывания Гуйяша следующим образом: "Он сказал, что западный мир, поддерживающий Украину, должен предоставить Украине гарантии безопасности от России, но ни в коем случае не членство украинцам в НАТО, и что в долгосрочной перспективе размещение миротворческих войск и бесчисленное множество подобных решений могли бы обеспечить прочный мир на Украине".