Венгерское СМИ исправило слова чиновника о необходимости дать гарантии безопасности РФ
Венгерское информационное агентство MTI внесло исправления в свой материал о выступлении главы канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, уточнив, что он говорил о необходимости предоставления Западом гарантий безопасности не России, а Украине от России.
2 сентября Гуйяш выступил перед студентами летнего университета в Вайте (область Фейер), коснувшись, в частности, в своей речи конфликта на Украине. Агентство MTI, подготовившее об этом сообщение, процитировало его слова следующим образом: "Западный мир, который поддерживает Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам".
Сообщение MTI с этой цитатой, привлекшей повышенное внимание, было в тот же день опубликовано во всех других венгерских СМИ, которые не присутствовали в Вайте.
Однако в понедельник MTI признало, что допустило ошибку, и передало поправку к своему субботнему сообщению. Теперь венгерское агентство изложило высказывания Гуйяша следующим образом: "Он сказал, что западный мир, поддерживающий Украину, должен предоставить Украине гарантии безопасности от России, но ни в коем случае не членство украинцам в НАТО, и что в долгосрочной перспективе размещение миротворческих войск и бесчисленное множество подобных решений могли бы обеспечить прочный мир на Украине".
На встрече со студентами глава канцелярии премьера подтвердил также мнение венгерского правительства о том, что переговоры об урегулировании украинского конфликта могут быть эффективными только в том случае, если в них вместе с Россией и Украиной будут участвовать США. Кроме того, глава канцелярии премьера заявил, что у Украины уже "нет реальных шансов вернуть территории", отошедшие к России. При этом он утверждал, что РФ не добилась "впечатляющих результатов" в ходе специальной военной операции.