Учителя в Молдавии заявили о намерении провести забастовку

Преподаватели школ в Молдавии потребовали увеличить им среднюю заработную плату на 20%, в противном случае они намерены организовать забастовку к отмечаемому 5 октября Дню учителя. Об этом заявил в ходе брифинга глава Федерации профсоюзов образования и науки Молдавии Геннадий Донос.

"Основное требование - повышение зарплат учителей на 20%, до среднего уровня по экономике в 11,4 тыс. леев (около $650 - прим. ТАСС). Если на наши требования не будет четкого ответа от властей до Дня учителя, он может превратиться не в день празднования, а в день восстания", - сказал Донос в интервью местному бюро радио "Свободная Европа" (подразделение "Радио Свобода/Свободная Европа", признано в РФ СМИ-иноагентом). Он подчеркнул, что решение о протестах будет принято после встречи с руководством министерства образования.

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"Мы ведем переговоры с министерством, а 7 сентября у нас переговоры с министром. Тогда мы решим", - пояснил Донос. В настоящее время средняя зарплата учителя в Молдавии составляет 8,4 тыс. леев (около $490).

По данным правительства Молдавии, педагогический корпус республики стремительно стареет на фоне растущей нехватки учителей - в стране насчитывается около 2 тыс. вакансий для преподавателей. Однако только чуть более половины выпускников профильных учебных заведений устраиваются на работу по специальности, из-за чего власти на местах уговаривают учителей пенсионного возраста продолжать трудовую деятельность.

Одна из причин такого положения - затяжной экономический и демографический кризис, из-за которого многие сельские школы Молдавии находятся в плачевном состоянии. Почти 10 лет назад на основании соглашения с МВФ правительство взяло на себя обязательство структурно реформировать систему образования с тем, чтобы сэкономить 0,5% ВВП. Однако реформа свелась к сокращению числа школ, из которых учеников перевели в более крупные образовательные учреждения, пообещав возить на занятия за счет государства.