Президент Эстонии порекомендовал премьеру уйти в отставку

«Я предпочел бы, чтобы глава правительства ушла в отставку в самом начале этой цепочки событий, приведших к серьезному кризису», — сказал Карис. Он отметил, что такой шаг сберег бы Каллас и ее семью, работоспособность правительства и международное доверие к Эстонии.