В МАГАТЭ обвинили Иран в обходе ядерных ограничений

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что Иран продолжает обходить ограничения, установленные в рамках ядерной сделки. Об этом сообщает Barron’s со ссылкой на Agence France-Presse.

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В распоряжение AFP попал конфиденциальный отчет агентства. В МАГАТЭ заявили, что «сожалеют» о том, что Иран «не добился прогресса» по нескольким нерешенным вопросам, включая установку дополнительных камер для наблюдения за иранской ядерной программой.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Иран «серьезно и последовательно работать с агентством для выполнения обязательств».

В 2015 году Иран и шесть стран-посредников (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Германия) заключили сделку, в рамках которой Иран отказывался от ядерной программы в обмен на снятие санкций. В 2018 году США вышли из соглашения, затем Иран отказался выполнять условия сделки. В 2021-м президент США Джо Байден заявил о готовности вернуться к сделке.

В феврале 2023 года сообщалось, что эксперты МАГАТЭ нашли в Иране уран, обогащенный до 84 процентов - чуть ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия.

В августе американские СМИ сообщили, что Иран значительно замедлил темпы накопления обогащенного урана, чтобы снизить напряженность в отношениях с США и возобновить переговоры по ядерной сделке.