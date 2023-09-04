Шольц опубликовал фото с повязкой на глазе после инцидента на пробежке

Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал первое фото после травмы, полученной во время занятий спортом. Снимком политик поделился в личном блоге в понедельник, 4 сентября.

— Я с нетерпением жду мемов, — подписал фото Шольц.

На снимке канцлер стоит с глазной повязкой. Также на правой стороне его лица видны царапины. Шольц поблагодарил за пожелания выздоровления и заверил, что на фото все выглядит хуже, чем в жизни.

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О травме канцлера ФРГ стало известно 2 сентября. В связи с произошедшим все запланированные мероприятия с участием Шольца отменили.

Неудачно спортом занялся в прошлом году и президент США Джо Байден. Он упал с велосипеда в городе Рехобот-Бич. Вскоре глава государства заверил журналистов, что с ним все в порядке. Позже стало известно, что глава Белого дома зацепился ногой за педаль, когда слезал с велосипеда. Но, в отличие от Шольца, Байдену никакая медицинская помощь не потребовалась.