В Мадриде затопило метро во время бури

Утром в понедельник, 4 сентября, в Мадриде остановили работу нескольких линий метро из-за ливней, связанных с ураганом «Дана». Об этом сообщает elDiario.es.

Проблемы начались вскоре после полуночи, тогда ливень привел к досрочному закрытию нескольких станций и маршрутов. Ситуация ухудшилась с возобновлением движения в шесть утра - снова пошел сильный дождь, вода начала заливать вагоны, в которых находились пассажиры.

В соцсети X (ранее Twitter) опубликовали видео потопа, снятое в вагоне одного из поездов на пятой линии.