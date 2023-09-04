Минобороны Румынии опровергло заявление МИД Украины об ударе российских дронов

В Румынии опровергли падение российских беспилотников
Минобороны Румынии опровергло информацию о том, что в ночь на 4 сентября на территории страны упали российские дроны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Напомним, что минувшей ночью в Одесской области Украины объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали, что в городе Измаил прогремели взрывы. В результате повреждения получили оборудование аграрных и промышленных предприятий — об этом заявляло оперативное командование «Юг». Утром пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что российские дроны якобы упали на территории Румынии и сдетонировали.
Минобороны Румынии заявило, что «категорически опровергает» эту информацию. Там подчеркнули, что российское вооружение никогда не создавало прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии.
Ведомство обратило внимание на то, что оборонные структуры постоянно отслеживают ситуацию с дронами. Приняты меры по увеличению бдительности на суше, на море и в воздушном пространстве страны.