Минобороны Румынии опровергло заявление МИД Украины об ударе российских дронов

Минобороны Румынии опровергло информацию о том, что в ночь на 4 сентября на территории страны упали российские дроны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, что минувшей ночью в Одесской области Украины объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали, что в городе Измаил прогремели взрывы. В результате повреждения получили оборудование аграрных и промышленных предприятий — об этом заявляло оперативное командование «Юг». Утром пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что российские дроны якобы упали на территории Румынии и сдетонировали.

Минобороны Румынии заявило, что «категорически опровергает» эту информацию. Там подчеркнули, что российское вооружение никогда не создавало прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии.