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«Взоры всего мира прикованы к этой встрече!»

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Турция, зарекомендовавшая себя как важный игрок мировой дипломатии, продолжает свои посреднические усилия в украинском кризисе, пишет Sabah. Издание подчеркивает, что весь мир с большим нетерпением ожидает встречи президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа, которая пройдет 4 сентября в Сочи.

«Взоры всего мира прикованы к этой встрече!» - отмечает газета.

Турция с помощью этой встречи берет на себя ответственность за новые переговоры о возобновлении зерновой сделки. В Анкаре заявили о продвижении процесса, направленного на лучшее понимание и удовлетворение позиции и требований России. На переговорах Путина и Эрдогана также будут рассмотрены все аспекты двусторонних отношений России и Турции, состоится обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам.

New York Times раскрыла причину отставки Резникова

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить министра обороны Алексея Резникова и предложил назначить на его место Рустема Умерова, главу Фонда государственного имущества. The New York Times пишет, что судьба Резникова стала предметом обсуждений на фоне расследований о коррупции в украинском Минобороны.

Некоторые политики США, недовольные многомиллиардной военной помощью Киеву, объясняли свои намерения ограничить финансирование именно коррупцией в ВСУ. При этом одной из главных причин отставки Резникова NYT называет затягивание конфликта. Как отмечает издания, в Киеве «понимают, что в условиях затянувшегося конфликта Украине потребуется новое руководство».

ООН предложила решить проблемы со страховками для российских кораблей

Турецкий телеканал A Haber рассказал, что предложения по зерновой сделке, которые привезет президенту РФ Владимиру Путину его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, будут включать разработанные ООН меры, решающие проблемы со страхованием грузов российских кораблей, перевозящих сельскохозяйственную продукцию.

В пакет предложений вошли такие пункты, как вмешательство ООН в решение проблем со страхованием и других сложностей, с которыми сталкиваются российские суда, перевозящие зерно, подчеркивает A Haber. Кроме того, предложения включают пункт о ремонте и перезапуске аммиакопровода «Тольятти-Одесса».

«Байден разочарован отсутствием Си на G20»

Президент США Джо Байден недоволен тем, что главы Китая Си Цзиньпина не будет на саммите лидеров G20, который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября, сообщает Reuters. Байден подчеркнул, что «разочарован, но собирается увидеться с Си». Когда именно и где может пройти их встреча, он не уточнил.

Ранее в МИД Китая подтвердили, что Си пропустит саммит. Причины такого решения неизвестны. Пекин на встрече лидеров G20 будет представлять премьер Госсовета Китая Ли Цян.

В Италии заявили о важности встречи Путина и Эрдогана

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые состоятся 4 сентября, «являются важной встречей», сообщает Ansa. Таяни призвал «сделать все, чтобы найти согласие по всем вопросам, касающимся украинского конфликта».

Во время визита в Пекин Таяни заявил, что зерновая сделка должна быть реализована вновь. Хорошо, если Эрдоган будет способствовать этому процессу, который является маленьким шагом к миру, подчеркнул министр.